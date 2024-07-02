بعد سرقة شقة عماد متعب وفاطمة عيد.. أزي تختار خادمة مش مسجلة خطر

كتب إيهاب المهندس

يفتح لها باب للرزق الحلال، وتعرف أسرار المنزل الذي تعمل فيه، وفى ساعة شيطان يدب الطمع فيها وتخون الأمانة وتخطط لسرقة المنزل الذي تعمل فيه، فخلال الأيام الماضية تعرض بعض المشاهير لسرقة شققهم على يد خادمات يعملن لديهم.

• وتوجد بعض النصائح قبل احضار خادمة للعمل في الشقق السكنية ومنها :

ــ الاحتفاظ بصورة من الهوية الشخصية للخادمة.

ـ الكشف على السجل الجنائي للخادمة.

ــ التعامل مع مكتب تشغيل مرخص عند احضار خادمة.

ــ عدم افشاء أسرار المنزل أمام الخادمة "الحذر"

ــ وضع المقتنيات والمشغولات الذهبية في خزينة.

• أحدث سرقات للمشاهير



ـ أمرت النيابة العامة بحبس خادمة، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة اللعب عماد متعب، في المعادي يوم 1 يوليو الجاري.

ــ وفى 6 أكتوبر تعرضت فيلا الفنانة فاطمة عيد للسرقة، وتبين أن خادمتها وراء السرقة، وامرت النيابة يوم 2 يوليو الجاري بحبس المتهمة.

ـ في 12 يونيو الماضي، أمرت جهات التحقيق بحبس خادمة وشريكها بتهمة سرقة مشغولات ذهبية وساعات من شقة الفنان تامر عبد المنعم.