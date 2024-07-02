انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على معظم أنحاء محافظة المنوفية.. فيديو

المنوفية - محمد فتحى

تشهد محافظة المنوفية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على معظم أنحاء المحافظة، كما تشهد الحركة المرورية سيولة على الطرق الرئيسية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء ، استمرار الارتفاع الطفيف والتدريجى فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ومتوقع اليوم أن يشهد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق، مع استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.