الولايات المتحدة تؤكد التزامها بالتعاون مع رواندا في مواجهة مختلف التحديات

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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ،الاثنين، التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع رواندا في مواجهة مختلف التحديات.



وقال بلينكن، في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية: "نظل ملتزمين بالتعاون مع رواندا في مواجهة التحديات في مجالات الرخاء الاقتصادي والأمن الغذائي وحماية البيئة وتعزيز سيادة القانون لضمان السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي".



وهنأ وزير الخارجية الأمريكي الشعب الرواندي بمناسبة الذكرى الثانية والستين للاستقلال في الأول من يوليو، والذكرى الثلاثين ليوم التحرير في الرابع من يوليو.