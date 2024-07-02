المركز الروسى للمصالحة: مسيرة أمريكية تعترض أخرى حربية روسية فوق سوريا

أحمد علوى

قال يوري بوبوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتعارضة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، الاثنين، إن طائرة بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper تابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة، اقتربت بشكل خطير من طائرة مقاتلة روسية في محافظة حمص السورية.

وقال بوبوف: "من الساعة 9:23 صباحًا حتى 9:30 صباحًا بتوقيت موسكو (6:23 صباحًا - 6:30 صباحًا بتوقيت جرينتش) في 30 يونيو، اقتربت طائرة استطلاع قتالية بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper تابعة للتحالف بشكل خطير من طائرة روسية من طراز An-30 قامت برحلة جوية".

وأضاف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتعارضة في سوريا، أن الطيار الروسي أظهر احترافية عالية واتخذ الإجراءات في الوقت المناسب لمنع الاصطدام.

وبحسب بوبوف، فإن زوجين من طائرات التحالف من طراز F-15، وزوج من طائرات رافال وزوج من الطائرات المقاتلة من طراز تايفون، بالإضافة إلى زوج من القاذفات الهجومية من طراز A-10 Thunderbolt، انتهكت المجال الجوي السوري في منطقة التنف، التي تمر عبرها الطائرات الدولية، وتسير الخطوط الجوية عشر مرات خلال اليوم.

وأشار إلى أنه تم الإبلاغ أيضا عن 7 انتهاكات لبروتوكولات منع الاشتباك المبرمة في 9 ديسمبر 2019 مرتبطة بالطلعات الجوية التي قامت بها الطائرات بدون طيار التابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف بوبوف: "خلال النهار، تم الإبلاغ عن هجومين مدفعيين على مواقع للقوات الحكومية من مواقع جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني في منطقة خفض التصعيد بإدلب"، مشيرا إلى أن أن جنديًا سوريًا واحدًا قُتل جندي نتيجة لأحد هذه الهجمات.