الكويت تؤكد تواجدها الدائم لمناصرة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني

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أكدت الكويت الاثنين تواجدها الدائم والأبدي في الصفوف الأولى لمناصرة القضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه ، وعدم توانيها عن مد يد العون له والاستمرار بدعمه في ظل ما يتعرض له من ظلم وعدوان من الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن ذلك جاء في كلمة الكويت التي ألقتها مساعد وزير الخارجية الكويتية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح في الدورة العادية الـ 23 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي بمقر المنظمة في مدينة جدة السعودية.

وأشارت السفيرة الكويتية إلى ترحيب دولة الكويت بقرار محكمة العدل الدولية الأخير الذي يأمر الاحتلال الإسرائيلي بالإيقاف الفوري لعملياته العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية ، وشددت على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 ، والسماح بايصال المساعدات الإنسانية بطريقة آمنة دون عوائق ، وتهيئة الظروف اللازمة لايقاف إطلاق النار في غزة ، مضيفة أن هذا القرار جاء ليؤكد أن العالم يشهد فاجعة إنسانية في الأراضي الفلسطينية لم يشهد مثلها من قبل.

ونوهت بتقديم دولة الكويت في 27 يوليو 2023 و22 فبراير الماضي مرافعتين خطية وشفهية على التوالي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاكات الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة.

ولفتت إلى ترحيب دولة الكويت بالتأييد المتزايد للاعترافات الرسمية بدولة فلسطين وبالدعم المتعاظم الذي يحظى به مشروع عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

وأشارت السفيرة الكويتية إلى أهمية تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة ، ومنها تشجيع دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين على سرعة اتخاذ هذا القرار لما فيه من مصلحة في نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة ، وأكدت أهمية السعي لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ووزير الدفاع لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، مشددة على أنه من الضروري محاسبة كل من ارتكب جرائم باعتبار أن ذلك هو الطريقة الوحيدة لإيقاف تكرار دورات العنف التي تشمل الإعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني.

وكانت أعمال الدورة العادية الـ 23 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي قد انطلقت يوم أمس الأحد بمقر المنظمة ، وستستمر أعمالها حتى الرابع من يوليو الحالي.