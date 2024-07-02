اليوم السابع
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الكنيسة تقيم صلوات تجنيز قمص بإدفو عمره تجاوز 85 عام

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 11:31 ص
الكنيسة تقيم صلوات تجنيز قمص بإدفو عمره تجاوز 85 عام صلوات تجنيز القمص إسحق بشارة بإدفو
كتب: محمد الأحمدى

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صلى الأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، أمس، صلوات تجنيز الأب الراحل القمص إسحق بشارة كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية الرديسية التابعة لمركز إدفو بأسوان بالكنيسة ذاتها.

وشارك فى الصلوات عدد كبير من الآباء كهنة إيبارشية أسوان، وعدد من الآباء رهبان الدير، وكذلك عدد من الآباء الكهنة بالإيبارشيات المجاورة، وأعداد غفيرة من شعب الإيبارشية.

وتوفى أمس الأول القمص إسحق بشارة عن عمر تجاوز 85 سنة، وبعد خدمة كهنوتية بلغت 52 عامّا.

الصلاة على القمص متنيح
الصلاة على القمص متنيح

 

جانب من صلوات التجنيز
جانب من صلوات التجنيز

 

صلوات التجنيز
صلوات التجنيز






الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

اسوان

صلوات تجنيز



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