السيرة الذاتية للواء هشام أبو النصر المرشح لمنصب محافظ أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

يعتبر اللواء هشام أبو النصر المرشح لتولى منصب محافظ أسيوط، واحدا من القيادات الأمنية التي تدرجت في المناصب الأمنية حتى أصبح مديرا لأمن الجيزة، ومنها مرشحا لمنصب محافظ واحدة من أكبر محافظات الصعيد وهي محافظة أسيوط.

ونستعرض خلال الأسطر التالية السيرة الذاتية للواء هشام أبو النصر، كما يأتى:

اللواء هشام أبو النصر تدرج في المناصب الشرطية حتى تولى مأمور قسم شرطة الوايلي، ومنها مديرًا لشرطة المرافق بالعاصمة.

وتولى بعدها مساعدًا لمدير أمن القاهرة للشئون المالية، ثم نائبًا لمدير أمن القاهرة لقطاع شرق، ومنها مديرًا لأمن مطروح، ومنها مديرًا لأمن الجيزة، حتى طرح اسمه أخيرا محافظا لمحافظة أسيوط أحد أهم محافظات الصعيد.