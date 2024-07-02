السجن 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لصاحب شركة برأس سدر للإتجار فى المخدرات

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

عاقبت محكمة جنايات جنوب سيناء، بجلستها اليوم، الثلاثاء، صاحب شركة قطع غيار سيارات بالحبس 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وتوزيعها على المواطنين والمقاهى والميادين العامة بمدينة رأس سدر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن منيع رئيس محكمة الجنايات الدائرة الأولى، وعضوية المستشارين أيمن صلاح غباشي ومحمد سعيد جنيدي وبحضور أندرو ثروت وكيل النيابة وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق.

بداية الواقعة عندما وردت معلومات إلى مكتب مكافحة المخدرات بمنطقة سيناء، تفيد بقيام "عطية .س.ص.م" 52 سنة مقيم برأس سدر وله محل إقامة آخر بوادى غرندل، صاحب شركة قطع غيار سيارات بمدينة رأس سدر، بالإتجار فى المواد المخدرة، وأنه يتخذ من المقاهى والميادين العامة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي فى تجارة المواد المخدرة مستخدم سيارة ملاكى وأنه على موعد لتسليم كمية من مخدر الحشيش لأحد العملاء.

تم التنسيق مع مباحث رأس سدر لضبط المتهم، وبعد العرض على إسماعيل العمرى وكيل نيابة رأس سدر للحصول على إذن لضبط المتهم.

وتم صدور إذن النيابة العامة، لضبط المتهم وما يحوزه من مواد مخدرة والسيارة المستخدمة فى ترويج المواد المخدرة على العملاء.

وفى يوم 5 أبريل الماضى، تم إعداد كمين لضبط المتهم، وتمكن رجال الأمن بقسم شرطة رأس سدر من ضبط المتهم، أثناء استقلاله سيارته، وبحوزته 28 قطعة كبيرة الحجم بنية اللون لجوهر الحشيش (فرش)، ومبلغ مالى 350 جنيها، وهاتف محمول.

وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وأنه كان فى طريقة لتسليمها لأحد عملائه، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف لتسهيل الاتصالات بالعملاء.

تم تحرير محضر برقم 596 جنح رأس سدر، وبعرض المتهم على نيابة رأس سدر، قرر إسماعيل العمرى وكيل النائب العام، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد له في الموعد القانونى، والتحفظ على المضبوطات والسيارة.

وبعرض اوراق القضية على المستشار عمر شاهين، المحامى العام الأول لجنوب سيناء، قرر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنايات، وقيدت برقم 425 لسنة 2024 كلى جنوب سيناء.