السجن المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بجنوب سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بجلستها اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 10سنوات وغرامة 100 ألف حنيه، لعاطل لقيامه بترويج المواد المخدرة على المواطنين والمقاهى بمدينة أبو زنيمة بجنوب سيناء.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن منيع رئيس محكمة الجنايات الدائرة الأولى، وعضوية المستشارين أيمن صلاح غباشي ومحمد سعيد جنيدي وبحضور أندرو ثروت وكيل النيابة وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق.



وكانت معلومات قد وردت إلى المقدم محمد أيمن رئيس مباحث أبو زنيمة، تفيد بقيام عاطل بالاتجار فى المواد المخدرة، وأنه على موعد لتسليم أحد عملائه كمية من الحشيش.

وعلى الفور تم إبلاغ الجهات الأمنية بالمعلومات والتى أكدتها تحريات رجال الأمن بجنوب سيناء، وتم صدور إذن من جهات التحقيق بضبط وتفتيش المتهم وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة بشخصة أو بمنزله.

وفى يوم 21 أبريل الماضى، تم إعداد كمين لضبط المتهم، وتمكن رجال الأمن بقسم شرطة أبو زنيمة من ضبط المتهم، ويدعى شعبان .ر.ع .ح 54 سنة وبحوزته 24 قطعة كبيرة الحجم بنية اللون لجوهر الحشيش (فرش) ومبلغ مالى 2500 جنيه وهاتف محمول.

وبمواحهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأنه كان فى طريقه لتسليمها لأحد عملائه، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف لتسهيل الاتصالات بالعملاء.

وتم تحرير محضر برقم 134 قسم شرطة أبوز نيمة ، وبعرض المتهم على نيابة رأس سدر قرر شادى حسونة وكيل النائب العام حبس المتهم 4ايام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له في الموعد القانونى والتحفظ على المضبوطات.

وبعرض أوراق القضية على المستشار عمر شاهين المحامى العام الأول لجنوب سيناء قرر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنايات.