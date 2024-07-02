الرطوبة تزيد من الإحساس بالحرارة فى محافظة بورسعيد.. فيديو

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الثلاثاء، من شارع 23 يوليو في نطاق حي الزهور بمحافظة بورسعيد، لمتابعة حالة الطقس والأرصاد الجوية الموجودة في المحافظة.

وتشهد محافظة بورسعيد، إرتفاع في نسبة الرطوبة كما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة التي ارتفعت في هذه الآونة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الارتفاع الطفيف والتدريجى فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس اليوم شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق، مع استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.