اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يوليو 2024 07:32 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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البحرين تؤكد ضرورة تجنب التصعيد العسكرى على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 06:00 ص
البحرين تؤكد ضرورة تجنب التصعيد العسكرى على الحدود اللبنانية الإسرائيلية عاهل البحرين
ا ش ا

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أكد مجلس الوزراء البحريني على ضرورة تجنب التصعيد العسكري، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة، حفاظًا على أمن لبنان الشقيق، وسعياً إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الإقليم.


جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء البحريني الذي عقد الإثنين، برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء البحرين"بنا" .


في سياق آخر، وجّه المجلس خلال الاجتماع بأهمية مواصلة الجهات المعنية داخل مملكة البحرين، لكافة جهودها لمكافحة الاتجار بالأشخاص.







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