اليوم السابع
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الإجراءات البرلمانية اللازمة لمنح الحكومة الجديدة الثقة (إنفوجراف)

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 10:57 م
الإجراءات البرلمانية اللازمة لمنح الحكومة الجديدة الثقة (إنفوجراف) الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

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تحلف الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية غدا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

‎وسيشهد التغيير الوزاري الشامل دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة، وعدد كبير من الحقائب الوزارية والمحافظين.

وتم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية، وهناك 20 وزيرا سيتم تغييرهم.

وفيما يلى الإجراءات البرلمانية اللازمة لمنح الحكومة الجديدة الثقة" :

يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، ويتم تسمية أعضاء حكومته.

يؤدي رئيس مجلس الوزراء المكلف وباقي الوزراء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ويصدر قراراً جمهورياً بتعينهم.

يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة إلى مجلس النواب خلال عشرين يوماً من تاريخ تشكيل الحكومة.

يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف بياناً أمام مجلس النواب عن برنامج الحكومة.

يحيل المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء إلى لجنة خاصة لدراسة برنامج الحكومة، وتقدم هذه اللجنة تقريراً عن بيان رئيس مجلس الوزراء خلال عشرة أيام من تاريخ إحالته إليها.

يرأس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة أحد وكيلي المجلس، ويراعى في تشكيلها تمثيل المعارضة والمستقلين يختار رئيس المجلس أعضاء اللجنة الخاصة ويخطر المجلس بتشكيلها في أول جلسة.

يصدر المجلس قراره في شأن حصول الحكومة على الثقة خلال الأيام العشرة التالية لعرض تقرير اللجنة الخاصة على المجلس.

وفي جميع الأحوال لا تزيد مدة منح الحكومة الثقة على ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الحكومة لبرنامجها على المجلس.

يصدر المجلس قراره بمنح الحكومة الثقة بموافقة أغلبية أعضائه.

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