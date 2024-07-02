الأقصر تنهى 368 مشروعا وتواصل العمل فى 324 آخرين ضمن "حياة كريمة".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تجرى محافظة الأقصر العمل على قدم وساق في المشروعات القومية ضمن المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، حيث تم الإنتهاء من 368 مشروعاً حتى الآن، ويجرى استمرار العمل في 324 مشروعاً خلال تلك الفترة، بتكلفة إجمالية تفوق الـ9.9 مليار جنيه لخدمة أكثر من 600 ألف مواطن في مدينتي إسنا وأرمنت.

وفى هذا الصدد، قال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إنه يتم بصورة يومية متابعة المشروعات الجاري تنفيذها في قرى ونجوع مدينة إسنا ومدينة أرمنت جنوب وغرب المحافظة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتقديم الدعم الكبير والتغيير الشامل بالقرى والنجوع بإجمالي المركزين 600 ألف نسمة لدعمهم بالمشروع القومى حياة كريمة.

وأضاف محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، إنه مع بدء مشروعات حياة كريمة حول مصر، تم إختيار مركز ومدينة إسنا بـ9 وحدات محلية بعدد 27 قرية و220 تابع، ومركز ومدينة أرمنت بعـــــدد 4 وحدات محلية بعدد 7 قـرى و94 تابعا، حيث بلغت عدد المشروعات بتلك القرى 813 مشروعاً، والتي تشمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ومشروعات الكهرباء ومشروعات أخرى، والجهة المنفذة هي جهاز تعمير البحر الأحمر التابع للجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان.

وأوضح المستشار مصطفى ألهم، إنه تم خلال السنوات الماضية إنهاء العمل في 368 مشروعا منها، ويجرى إستمرار العمل فى 324 مشروعا، بتكلفة مالية تقريباً 9.9 مليار جنيه، مؤكداً على إنه أصدر تعليماته لكافة مسئولي المدن والقرى بضرورة الإلتزام بالجداول الزمنية المحددة لمشروعات تطوير ورفع كفاءة القرية، حتى يلمس المواطنين حجم مجهودات الدولة لرفع جودة الخدمات التى يتلقاها المواطن.



الأقصر تنهى 368 مشروع وتواصل عملها في 324 مشروع آخر



تطوير محولات الكهرباء فى قرى حياة كريمة