اعترافات لصوص الدراجات النارية بالبحيرة: نفذنا 3 جرائم بأسلوب المغافلة

كتب سليم على

أدلى عاطل وميكانيكي، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في البحيرة، تفيد قيامهما بتكوين تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية من المواطنين بدائرة مركزى شرطة "دمنهور، شبراخيت".

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين لهما معلومات جنائية سابقة، واعترفا بارتكابهما 3 وقائع بدائرة مركزى شرطة "شبراخيت، دمنهور"، وأرشدا عن المسروقات، وبضبطها وعرضها على أصحابها تعرفوا عليها، ووجهوا اتهاما للمتهمين بالسرقة، وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، كما طلبت النيابة سرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما، لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.



عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.