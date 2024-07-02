اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يوليو 2024 06:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ارتفاع حصيلة حادث التدافع في الهند إلى 87 قتيلا وعشرات المصابين.. صور

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 05:23 م
ارتفاع حصيلة حادث التدافع في الهند إلى 87 قتيلا وعشرات المصابين.. صور حادث تدافع الهند
أ ش أ

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أعلنت السلطات الهندية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث التدافع في ولاية "أوتار براديش" إلى 87 قتيلا على الأقل، بالإضافة إلى إصابة العشرات.


وذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية أن التدافع وقع خلال تجمع ديني بإحدى قرى مدينة "هاثراس" بسبب التكدس والزحام الشديد، مضيفة أن رئيس وزراء البلاد ناريندرا مودي ورئيسة البلاد دروبادي مورمو أعربا عن تعازيهما لأسر القتلى، ووجها بضرورة تقديم المساعدات اللازمة لحكومة الولاية.


وأمر رئيس وزراء الولاية يوجي أديتياناث بفتح تحقيق في الحادث، وتقديم جهود الإغاثة والإنقاذ اللازمة، وتقديم الرعاية والعلاج للمصابين.. كما أمرت السلطات بتقديم تعويضات مالية للمصابين وأسر القتلى.

نقل المصابين في الهند
نقل المصابين في الهند

 

بكاء أهالي الضحايا
بكاء أهالي الضحايا

 

أهالي الضحايا
أهالي الضحايا

 







حادث التدافع في الهند

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