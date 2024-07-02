إعلام إسرائيلى: الجيش يقترب من إنهاء العملية البرية فى غزة بعد مرور 9 أشهر

إبراهيم حسان

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش يقترب من إنهاء العملية البرية في قطاع غزة بعد مرور 9 أشهر من اندلاع الحرب، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

ووفق الإعلام الإسرائيلي، من المتوقع استئناف العمليات العسكرية في خان يونس، بينما تشير تقديرات في الجيش باستمرار عملية رفح الفلسطينية 4 أسابيع أخرى.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.