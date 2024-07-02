اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 10:19 ص
إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية اسعاف- أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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أصيب 7 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم سيارة بأشخاص، أمام مدرسة الثانوية بنات بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي بوصول 7 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر اصطدام  سيارة بهم أمام مدرسة الثانوية بنات نطاق مدينة فاقوس وجارى تحرير محضر بالواقعة.

 







الشرقية

فاقوس

حادث تصادم

محافظة الشرقية




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