إصابة 3 من أسرة واحدة فى حريق نشب داخل منزلهم بطهطا شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق بمنزل مكون من طابقين مشيد بالطوب اللبن والطين، نتج عن الحريق إصابة مالك المنزل، وزوجته ونجلهما طالب بحروق متفرقة بالجسم، أثناء مشاركتهم بإخماد الحريق.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال، يفيد بنشوب حريق بمنزل وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية ووجود مصابين، تم نقلهم للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا، بنشوب حريق بمنزل مكون من طابقين مشيد بالطوب اللبن والطين ملك المدعو زكريا ع ا 55 سنة منجد، ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارتى إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

نتج عن ذلك إصابة كل من مالك المنزل " بحروق بالصدر والبطن والذراعين "، وزوجته بخيته م ع 50 سنة ربة منزل " بحروق بالذراعين"، ونجلهما يوسف ز ع 13 سنة طالب " بحروق بالذراعين والصدر " أثناء مشاركتهم في إخماد الحريق، وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي.

وانحصرت التلفيات في إحتراق بعض المنقولات المنزلية، وبسؤال المذكورين بمضمون ما سبق وأضافوا بأن سبب الحريق امتداد النيران من فرن بمطبخ المنزل أثناء اعداد الطعام، ولم يتهموا أحداً بالتسبب في ذلك ونفوا الشبهة الجنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.