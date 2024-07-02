إصابة أم وطفلتيها اصطدمت بهن سيارة أثناء عبور الطريق الزراعي بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بمنطقة المرور بطوخ، حادث اصطدام سيارة بأم وابنتيها، ما أسفر عن إصابتهن جميعا، وجرى نقلهن لمستشفى قها التخصصي لتلقي العلاج، وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية على الطريق الزراعي لمنع تعطل مصالح المسافرين، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بوقوع حادث اصطدام سيارة بأم وابنتيها على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بمنطقة كوبري المرور بطوخ.

علي الفور انتقل العقيد محمد النوتي، وكيل الإدارة العامة لمرور القليوبية، لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة بأم ونجلتيها بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بمنطقة كوبري المرور بطوخ، أغناء عبور الطريق، وتم تحريك سيارة إسعاف طوخ، وأسفر الحادث عن ثلاث حالات إصابة تم نقلهم إلى مستشفى قها التخصصي، وهم "سمر محمد على"، 34 سنة، ومقيمة زاوية بلتان مركز طوخ (الأم)، وبتول محمد على عبد الرازق، 4 سنوات ومقيمة زاوية بلتان مركز طوخ (ابنة)، وحور محمد على عبد الرازق، 6 سنوات ومقيمة زاوية بلتان مركز طوخ (ابنة).

وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المروية علي الطريق الزراعي لمنع تعطل مصالح المسافرين علي الطريق.