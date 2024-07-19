14 عاما.. المدة التى تحتاجها غزة لإزالة ركام العدوان الإسرائيلى

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأونروا، أن ما يحدث في غزة كارثة بيئية خطيرة حيث نتحدث عن 40 مليون طن من الركام وهذا الحجم الهائل من الركام سيستغرق 14 عاما من أجل إزالته حسب تقديرات الأمم المتحدة.

وأضاف المتحدث باسم وكالة الأونروا، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن السؤال الذي يطرح نفسه أين سيتم إزالة هذا الركام الضخم؟ والمشكلة الآن أن هذه المواد المقذوفة والمهدمة والموجودة في مناطق متعددة في مختلف مناطق قطاع غزة هناك خطورة بالغة من تلويث للخزان الجوفى في قطاع غزة حيث تترسب المواد السامة والنيترات إلى داخل هذا الخزان.

وأشار أبو حسنة إلى أن هناك تدمير لمنظومة الصرف الصحي في مختلف مناطق قطاع غزة، ويتسرب الصرف الصحي إلى داخل الخزان الجوفي ويتسبب في تسميمه تماما، مؤكدا أن هناك احتمالية كبيرة لتلويث شواطئ دول الجوار عبر إرسال ملايين الأكواب من الصرف الصحي إلى البحر، وهذا من شأنه أن يلوث الشواطئ في الدول المجاورة بجانب التأثيرات الخطيرة على سكان قطاع غزة ، حيث إن اليوم كل سكان قطاع غزة يشربون مياه ملوثة تماما وغير نقية.

وأوضح المتحدث باسم وكالة الأونروا، أن هناك انهيار تام للمنظومة الصحية وانتشار أمراض الكبد الوبائي والالتهاب السحائي والأمراض المعوية بجانب الأمراض الصدرية في ظل هذا الحر الشديد، موضحا أنه بالنسبة للقنابل غير المنفجرة والقنابل التى ألقيت ولم تنفجر هذه تحتاج إلى سنوات للتخلص منها لأنها منتشرة في كل مناطق قطاع غزة، وهذه تحتاج إلى فرق كثيرة وخبرات هائلة سواء فرق تابعة للأمم المتحدة أو من الدول الصديقة من أجل تأمين تلك المناطق والبحث عن تلك القذائف وهذا قد يحتاج إلى سنوات طويلة".

وأشار إلى أن ما حدث من تدمير من جانب الاحتلال جعل مناطق كثيرة في غزة غير صالحة للحياة، متابعا :" نحتاج لعقود من أجل إعادة بناء أنظمة الصرف الصحي والمياه المدمرة والتخلص من الركام والتخلص من القذائف غير المنفجرة بجانب عملية إعادة الإعمار حال توفر التمويل".