وكيلة صحة بنى سويف تفاجئ مستشفي الفشن المركزي بالمرور المسائى

بنى سويف هانى فتحى

أجرت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف مساء اليوم، جولة مفاجئة على مستشفى الفشن المركزى بحضور الدكتور محمود عمر مدير المستشفيات والرعاية العاجلة والدكتور شريف هاشم مدير العنايات المركزة بالعلاجى، والدكتور حنا جمال مدير المستشفى، حيث تم متابعة سير العمل وانتظام النوبتجيات والمرور على قسم الأطفال، والسماع لشكاوى المواطنين والتوجيه الفوري بحلها من توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

ووجهت وكيل الوزارة، بتفعيل خدمة التأمين الصحى بالأقسام المختلفة بالمستشفى، كما تم المرور على العناية المركزة ومراجعة خطط العلاج و فحص الأماكن المقترح تفعيلها كعناية أطفال مركزة والمرور على المكان المقترح لزيادة عدد الحضانات به، وذلك للتغلب على قوائم الانتظار بالمحافظة، كما تمت متابعة تطبيق إجراءات مكافحة العدوى والتأكيد على النظافة والالتزام بالزى.



