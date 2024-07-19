وفد رجال أعمال مصرى يزور تركيا خلال سبتمبر لعرض الفرص الاستثمارية

كتب هانى الحوتى

تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين، زيارة لوفد من الأعضاء لتركيا، للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ17 لمجلس الأعمال المصري التركي، خلال شهر سبتمبر المقبل، بالتنسيق وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكذا مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة على المستثمرين الأتراك خلال الزيارة.

جاء ذلك عقب الاجتماع الافتراضي لمجلس الأعمال المصري التركي، برئاسة عادل اللمعي رئيس الجانب المصري، ومصطفى دينيزر رئيس الجانب التركى وذلك للترتيب لعقد الدورة الـ17 للمجلس.

قال عادل اللمعي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التركي، إنه من المنتظر القيام بزيارة رفيعة المستوى إلى تركيا خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أهمية استغلال الزخم الحالى فى العلاقات المصرية التركية والزيارات المتبادلة بين الجانبين والطلب المتزايد من الجانب التركي للاستثمار في مصر.

وقال اللمعى: إن التغيير الحكومي الجديد ضم نخبة متميزة من الوزراء وخاصة في المجموعة الاقتصادية، كما تولي الحكومة الجديدة اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص من خلال توفير كافة التسهيلات التي تشجع الاستثمار من أهمها منح الأراضي الصناعية واستخراج شهادات السجل الصناعي.

أشار رئيس الجانب المصري، إلى المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها مصر في كافة المجالات، والتحسن الجاري في الاقتصاد والذي نتج عنه انخفاض حجم التضخم وثبات سعر الدولار.

من جانبه، قال مصطفى دينيزر رئيس الجانب التركي بمجلس الأعمال المشترك، إن المناخ الاستثماري في مصر يتمتع بتنافسية عالية مقارنة بالدول الأخرى كما لديها العديد من الاتفاقيات التجارية التي يمكن الاستفادة منها.

ولفت دينيزر، إلى تلقى مجلس الأعمال العديد من الطلبات من الشركات التركية لبحث فرص الاستثمار في مصر في القطاعات الاقتصادية المختلفة.