وزير الخارجية الجزائرى يبحث مع نظيريه الموريتانى والرواندى سبل تعزيز العلاقات

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بحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مع نظيريه الموريتانى، محمد سالم ولد مرزوك، والرواندي، اوليفير نادهونجيلى، مستجدات الأوضاع، وسبل تعزيز العلاقات.

جاء ذلك خلال مشاركته في الدورة الخامسة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، اليوم، بأكرا عاصمة غانا.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، سمح لقاء عطاف مع نظيره الموريتاني، الذي يترأس المجلس التنفيذي بحكم رئاسة بلاده للاتحاد الأفريقي، بالتشاور والتنسيق بخصوص النقاط المدرجة على جدول الأعمال، وبحث سبل المضي قدما بعلاقات التعاون التي تجمع البلدين.

أما لقاء الوزير الجزائري مع نظيره الرواندي، فقد تم تخصيصه لتبادل وجهات النظر حول جدول أعمال المجلس التنفيذي، واستعراض واقع العلاقات الثنائية وبحث سبل تعزيزها في سياق التحضير للاستحقاقات الثنائية رفيعة المستوى، وفقا للبيان.

يذكر أن هذه الدورة تبحث مجموعة من المسائل المرتبطة بالتسيير الاداري والمالي للاتحاد الأفريقي، إضافة إلى عدد من القضايا والمواضيع المتعلقة بالعمل الأفريقي المشترك.