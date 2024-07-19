اليوم السابع
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وزيرة خارجية بوليفيا: لا بد من وقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزة

الجمعة، 19 يوليو 2024 10:05 م
وزيرة خارجية بوليفيا: لا بد من وقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزة وزيرة خارجية بوليفيا
كتب محمد شرقاوى

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قالت وزيرة خارجية بوليفيا فى تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إنه لا بد من التوصل لآليات فعالة من أجل وقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، وندعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأضافت أنه لا بد من أن يتحرك المجتمع الدولي سريعا لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة أنه لا بد من ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستمر إلى قطاع غزة. 

وتابعت أن إسرائيل ترتكب مجازر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مضيفة أنه لا بد من وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة ان إسرائيل تنفذ عملية إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، وقمنا بالتنديد الشديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.







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