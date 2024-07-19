نقابة البترول تستقبل وفد نقابات النقل وعمال الموانئ بقبرص لبحث التعاون

كتبت آية دعبس

استقبل أحمد السروجى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، نادية كريستساس، الأمين العام لنقابات النقل والبترول وعمال الموانئ والبحارة والغابات بدولة قبرص، وستيليوس ستيليوس، امين التنظيم، بمكتبه بمقر النقابة العامة بحدائق القبة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه المنصب الجديد، وبحث سبل التعاون بين الطرفين، خلال الفترة القادمة.

حيث رحب، رئيس نقابة البترول، بزيارة وفد نقابة النقل والبترول وعمال الموانئ والبحارة والغابات بدولة قبرص، مؤكدا علي عمق العلاقات التاريخية بين مصر، وقبرص، كما أشاد بالعلاقات النقابية مع نقابة البترول بقبرص والحرص علي توطيدها مع النقابة العامه للبترول بمصر .

وأشادت نادية كريستساس، الأمين العام لنقابات النقل والبترول وعمال الموانئ والبحارة والغابات بدولة قبرص، بحسن الضيافة والاستقبال، مؤكدة علي استمرار وتدعيم العلاقات والتعاون المشترك والمثمر فى شتى المجالات بين النقابتين في مصر وقبرص.

شاهد اللقاء اتفاق تفاهم بين الطرفين علي ضرورة عقد الدورات التدريبية و الزيارات المشتركة من أجل تبادل الخبرات وصقل المهارات النقابية للأعضاء ولصالح العمال بالبلدين .

وفي ختام اللقاء تم تبادلل الدروع التذكارية بين احمد السروجى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، و نادية كريستساس، الأمين العام لنقابات النقل والبترول وعمال الموانئ والبحارة والغابات بدولة قبرص.

جاء ذلك بحضور كل من عايده محى الدين الامين العام للنقابة، عباس صابر، آمين صندوق نقابة البترول، اشرف المحروقى نائب رئيس النقابة، سعيد زكريا نائب رئيس النقابة بالسويس ، محمود موسى امين الخدمات بالنقابة، هيثم زاد الدين، عضو المكتب التنفيذي ورئيس المركز الاعلامي لنقابة البترول، محمد صلاح امين التثقيف والتدريب بالنقابة، عبدالله عبد الرحمن مشهور، رئيس امانة العلاقات العامة، بسيوني عبد الحي ، نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى للعلاقات الخارجية، كارولين سمير مدير إدارة التعاون الدولى بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، سعيد رشوان مدير إدارة التعاون الدولى بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر.