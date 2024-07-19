مياة الشرب بالشرقية تشدد على صيانة المحطات الدورية

الشرقية - إيمان مهنى

عقد المهندس عامر كمال ابو حلاوة ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، اجتماعا مع رؤساء القطاعات و مديري عموم الأفرع لمناقشة خطط عمل الشركة ومتابعة الجهود المبذولة من الافرع ، والحلول العاجلة للمناطق الساخنة و ذلك تماشياً مع توجه القيادة السياسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تناول الإجتماع انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات (مياه الشرب - والصرف صحي) على مستوى المحافظة، ومراجعه أعمال الصيانة الدورية لجميع المحطات و إستعداد كافة معدات وسيارات الشركة لمواجهة اي طوارئ و طالب بتفعيل التعاون المشترك بين الفروع لحل الازمات في حال حدوثها.

وشدد عامر علي ضرورة المرور الميداني المستمر علي مختلف المحطات التابعة للشركة، واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع العمل أثناء أعمال التشغيل والصيانة وأثناء تنفيذ المشروعات، وتوفير المهمات والمعدات اللازمة لتأمين العمال وبيئة العمل وتدريب العاملين عليها بصفه مستمره.

ووجه رئيس الشركة بالالتزام بخطط التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع ورفع معدلات تحصيل قيمة فواتير الاستهلاك، ,واشار الى أهمية التعامل مع شكاوى المواطنين ، والاستقبال الجيد لهم فى مراكز خدمة العملاء ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن ١٢٥ وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً مشيراً إلى أن الشركة تمتلك أنظمة متميزة للتعامل مع الشكاوى.

