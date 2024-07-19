من السبت للخميس.. فصل التيار الكهربائى 4 ساعات يوميا لإجراء الصيانة غرب المنصورة

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة برئاسة أحمد محمد عبد العظيم، رئيس حي غرب المنصورة بناء على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي من الساعة 8 صباحا، وحتى الساعة 12 ظهرا، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حي غرب المنصورة، وذلك ابتداء من يوم السبت الموافق 20 يوليو الجاري، وحتى الخميس الموافق 25 يوليو الجاري، في أماكن متفرقة، وتوقيتات مختلفة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة؛ للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

والمناطق المتأثرة، والتي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها هي:

- يوم السبت الموافق 20 يوليو الجاري المناطق المتأثرة بانقطاع التيار لإجراء أعمال الصيانة بمنطقة الزعفران.

- وفي يوم الأحد الموافق21 يوليو المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة شارع 6 أكتوبر من أحمد ماهر.

- وفي يوم الإثنين الموافق 22 يوليو الجاري المناطق المتأثرة بانقطاع التيار شارع الجمال من جيهان - شارع كلية الآداب.

- وفي يوم الثلاثاء 23 يوليو الجاري المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة شارع النخلة من شارع كلية الآداب.

- وفي يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو الجاري المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة شارع 6 أكتوبر من أحمد ماهر.

- وفي يوم الخميس الموافق 25 يوليو الجاري المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة الزعفران.

وتهيب رئاسة حي غرب المنصورة بالمواطنين، والمستشفيات، والمخابز، وكافة المنشآت الخدمية، والجماهيرية بالمناطق، التى تم ذكرها بالبيان باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الأيام المذكورة.



