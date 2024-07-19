مقتل بائع تدخل لفض مشاجرة فى الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

فقد بائع حياته خلال محاولته فض مشاجرة بين عدد من الأشخاص في للوراق بمحافظة الجيزة، حيث أصيب برأسه مما أسفر عن مصرعه في الحال، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغا لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في الوراق.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات بإشراف المقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، تبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات بينهم، وأثناء محاولة بائع التدخل لفض المشاجرة وإنهاء الخلاف، أصيب برأسه مما أسفر عن مفارقته الحياة.



تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



