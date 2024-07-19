مطار البحرين الدولى يؤكد عدم تأثر أنظمته التقنية بالخلل التقنى العالمى

إيمان حنا

أكدت شركة مطار البحرين الدولي بأن الأنظمة التقنية في مطار البحرين الدولي تسير على أكمل وجه، ولم تتأثر بالخلل التقني العالمي. وفق في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا).

وقالت الشركة، إنها تتابع عن كثب آخر التطورات العالمية بهذا الخصوص وتحرص على التنسيق المستمر مع الجهات الرسمية لاتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لأي طارئ.

كما حثت شركة مطار البحرين جميع المسافرين على متابعة حالة رحلاتهم مع شركات الطيران التي يسافرون على متنها للتأكد من حالة الرحلة قبل موعدها.

وتعقيباً على ما نشرته بعض الصحف المحلية بشأن إلغاء وتأخير وإعادة جدولة بعض رحلات شركات الطيران، أوضحت الشركة أن الرحلات لم تتأثر في مطار البحرين الدولي وأن الإلغاء أو التأخير المشار إليه قد يكون راجعاً لأسباب أخرى غير مرتبطة بالأنظمة التقنية بمطار البحرين الدولي.

وكانت شركة مايكروسوفت، قد أعلنت أنها تمكنت من معالجة السبب الرئيسي للخلل الفني العالمي لتشغيل منصة مايكروسوفت 365، وأفادت في بيان بأنه تم إصلاح السبب الرئيسي للخلل، مشيرة إلى أنه لايزال هناك تأثيرات في تشغيل بعض خدمات وتطبيقات مايكروسوفت 365.