مصرع طالب غرقا بنهر النيل لعدم إجادته السباحة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بسوهاج، من إنتشال جثة طالب يبلغ من العمر 18 سنة لقى مصرعه غرقا بنهر النيل، أثناء السباحة، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ساقلته المركزى، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتى صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق، يفيد غرق طالب بنهر النيل بدائرة مركز شرطة ساقلته شرقى سوهاج، وتم إنتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى، ونقلها للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة ساقلته بغرق المدعو أحمد م ح م م 18 سنة طالب ومقيم دائرة المركز وبمناظرته تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بـه، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى ساقلته المركزي.

وبسؤال والد المتوفـى المدعو محمد ح م م 55 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية أفاد أنه أثناء قيام نجله المذكور بالإستحمام بنهر النيل بذات الناحية ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفـى غرقًا، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـى ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق، وصرحت بدفن الجثة.