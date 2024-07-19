محافظ الإسماعيلية يوجه الوحدات المحلية بالتصدى لملف التعديات

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، بتنفيذ إزالة فورية لـ 12حالة تعدٍّ بالبناء المخالف على مساحة 1184متر تقريبًا وذلك خلال الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري.

ففي مركز ومدينة الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية بتنفيذ إزالة فورية لثلاث حالات تعدٍّ بالبناء بدون ترخيص بقرى (الحجاز، الفردان، والضبعية).

كما قامت الوحدة المحلية لحي أول مدينة الإسماعيلية، بتنفيذ إزالة فورية لحالتيٍّ تعدٍّ بالبناء المخالف على مساحة 700 متر، بمنطقة الجامعة القديمة.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير تنفيذ إزالة فورية لثلاث حالات تعدٍّ بالبناء بدون ترخيص، بقريتي أبوصوير البلد والسبع آبار الغربية، على مساحة 254 متر.

أيضاً قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، بتنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدٍّ بالبناء المخالف بقريتي الوادي الأخضر وأم عزام، على مساحة 200متر.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، تم تنفيذ إزالة فورية لعدد2 تشوينات على طريق الهدى بقرية الأبطال.

وفي السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدٍّ بالبناء بدون ترخيص لمبنى على مساحة 30 متر بمنطقة الجباسات.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

