محافظ الإسكندرية: على أتم الاستعداد لتقديم الدعم إلى جميع المستثمرين

الإسكندرية جاكلين منير

عقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بمقر المحافظة أولى اجتماعاته مع أعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية لمناقشة الإمكانيات المتاحة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بالإسكندرية.

وذلك في إطار اهتمام محافظ الإسكندرية بدفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار بهدف تعظيم موارد المحافظة وزيادة فرص عمل جيدة لأبناء الإسكندرية في كافة المجالات .

وخلال اجتماعه بمجلس إدارة الغرفة التجارية، أكد الفريق أحمد خالد أننا جميعًا نسير في ضوء توجيهات القيادة السياسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم يهدف إلى التعرف على إمكانيات القطاع التجاري بالمحافظة، ومناقشة جميع التحديات والمشاكل التي تواجهه، للعمل على وضع حلول جذرية لها، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كامل الدعم إلى جميع المستثمرين.

شهد الاجتماع، نائب محافظ الإسكندرية، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس اتحاد عام الغرف التجارية المصرية وعدد من أعضاء الغرفة التجارية، والجهات التنفيذية المعنية.

كما اجتمع الفريق أحمد خالد بمسئولي شركة نهضة مصر للخدمات البيئية، حيث تمت مناقشة خطة سير العمل على رفع كفاءة منظومة النظافة خلال الفترة القادمة في جميع أحياء الإسكندرية، لكي يستشعر المواطن السكندري تحسن ملحوظ في منظومة النظافة.

وخلال اجتماعه بأعضاء مجلس إدارة شركة نهضة مصر، أكد الفريق أحمد خالد على أن رفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة في مقدمة أولياته حيث إنه مطلب مشترك لجميع أهالي الإسكندرية، لافتًا إلى أهمية رفع كفاءة النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية والمحاور المهمة حتى يشعر المواطن السكندري بتغير ملموس في مستوى النظافة وبأسرع وقت ممكن.

كما شدد محافظ الإسكندرية على أهمية المتابعة المستمرة للعمل على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين لحل كافة الشكاوى التي ترد منهم، مضيفًا بضرورة زيادة أعمال الغسيل الآلي لتشمل شوارع أكثر للحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة.

وعلى الصعيد ذاته؛ وجه الفريق أحمد خالد بالتنسيق بين الشركة وإدارة الرقابة والرصد البيئي لمتابعة تنفيذ منظومة الجمع السكني سواء من أمام الوحدات أو من أسفل العقارات وتنفيذ جولات ميدانية مفاجئة لمتابعة حسن سير وانتظام العمل فيما يخص تلك المنظومة.

وعقب الاجتماع تم القيام بجولة لتفقد وضع منظومة النظافة بنطاق حي العجمي والاستماع خلالها إلى مطالب و شكاوى المواطنين الخاصة بالنظافة ومتابعة سير العمل على أرض الواقع .

وجاء الاجتماع بحضور نائب محافظ الإسكندرية، وسكرتير عام محافظة الإسكندرية و حسام الإمام رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.