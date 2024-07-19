محافظ أسيوط يلتقى رئيس فرع المقاولون العرب لدراسة تطوير كورنيش النيل

أسيوط -هيثم البدرى

التقى اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس مصطفى عبدالمقصود مدير فرع أسيوط بشركة المقاولون العرب، لمناقشة ودراسة تطوير كورنيش النيل ليصبح ممشى أهل مصر ويكون متنفسًا ومتنزه لأهالي المحافظة ولإظهار الشكل الجمالي للكورنيش ،و ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ ،والمحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة ،والمهندس أكرم محمد ثابت مدير الوحدة الهندسية ،والمهندس مصطفى عبدالله مدير مشروع كوبري منقباد، وأحمدجابر مدير العلاقات العامة فرع اسيوط.



وأكد المحافظ ، خلال اللقاء على ضرورة وضع دراسة كاملة لتطوير كورنيش النيل ابتداءًا من مبنى ديوان عام المحافظة وذلك ليكون ممشى أهل مصر ومتنفسًا لأهالي المحافظة ويليق بالشكل الحضاري والجمالي للمحافظة مع مراعاة الجانب البيئي للمنطقة والحفاظ على المقومات الطبيعية بها.



وحرص المحافظ على مناقشة المقترحات التي قدمها مسئولي شركة المقاولون العرب لتخرج أعمال التطوير في شكلها الجمالي المطلوب مع مراعاة التنسيق الحضارى للمنطقة بالتنسيق مع كافة الجهات معلنًا دعمه الكامل للمشروع لسرعة البدء فيه والانتهاء منه خلال فترة قصيرة.



وأشار المحافظ ،إلى إنه سيجرى تطوير كورنيش النيل بالتوازي مع أعمال تطوير المراسى النيلية على كورنيش النيل لتعظيم الإستفادة منها وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة وفتح حدائق ومتنزهات جديدة لهم .. لافتاً إلى جولاته الميدانية لمنطقة الكورنيش والمراسي النيلية التابعة للمحافظة على نهر النيل لبحث سبل تطويرها واستغلالها الإستغلال الأمثل.



