اليوم السابع
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محافظ أسيوط يتفقد مركز صيانة السيارات والمعدات الثقيلة لمتابعة منظومة العمل

الجمعة، 19 يوليو 2024 10:11 ص
محافظ أسيوط يتفقد مركز صيانة السيارات والمعدات الثقيلة لمتابعة منظومة العمل جانب من الجولة
أسيوط-هيثم البدرى

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تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، مركز صيانة السيارات والمعدات الثقيلة التابع للمحافظة لمتابعة منظومة العمل وبحث سبل الاستغلال الأمثل لإمكانات المركز كونه أحد المشروعات الاقتصادية الهامة التابعة للمحافظة.

رافقه خلال الجولة، الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة.

وزار محافظ أسيوط المركز وجميع أقسامه وورش الميكانيكا والإصلاح، واستمع إلى شرح عن آلية العمل بمختلف الأقسام كما تفقد جميع السيارات والمعدات التي يتم إصلاحها بمختلف أنواعها ووجه بسرعة إنجاز الأعمال لتحقيق أقصى استفادة وأعلى عائد منها كما شدد على ضرورة بذل المزيد من الجهد وتطوير الأداء لتعظيم الاستفادة وتنمية الموارد الذاتية للمشروع.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة الجولات الميدانية التي يقوم بها محافظ أسيوط لمتابعة كافة المشروعات التابعة للمحافظة للعمل على دفع عجلة الإنتاج والتعرف على المعوقات التي تواجه تلك المشروعات والعمل على حلها.
وقد وجه أبوالنصر مدير المشروع بالتوسع في إبرام عقود الصيانة من خلال التواصل مع مختلف الجهات لتحقيق أقصى استفادة من المشروع وتنمية موارده الذاتية بما يعود بالنفع العام على المحافظة.
 







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