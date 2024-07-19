محافظة أسوان تعلن تدشين موقع لتنظيم توزيع المساعدات الإنسانية

أسوان – عبد الله صلاح

أعلنت محافظة أسوان، عن إعداد موقع خاص بالمساعدات الإنسانية لتدشين قاعدة بيانات حول المستحقين، لتحقيق ضمان وصول الاستفادة لمستحقيها ومساعدة عدد أكبر من الأسر الأكثر احتياجاً.

أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن المحافظة تعمل على وضع آلية ومنظومة للعمل الأهلى والتطوعى، من خلال إعداد موقع خاص سيتم تصميمه بواسطة المحافظة ويضم قاعدة بيانات دقيقة ومحكمة للمستحقين للمساعدات الإنسانية من الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.

وأضاف اللواء إسماعيل كمال، أنه سيتم رفع الخدمات بأنواعها المختلفة والشخص المستفيد منها ببطاقة الرقم القومى لعدم تكرار صرف الخدمة أكثر من مرة وبالتالى وصول الدعم لمستحقيه وهذه المساعدات لأكبر عدد ممكن.

وأشار محافظ أسوان، إلى أن المنظومة ترتكز أيضاً على تحقيق التكاتف بين الجميع لتوفير احتياجات المواطن وتحقيق طموحاته، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود والعمل على تحسين مستوى المعيشة وجودة الخدمات المقدمة لأبناء هذه المحافظة العريقة.