لو مريض بالمرارة.. اعرف ما يجب تناوله وتجنبه للوقاية من مخاطرها

كتبت مروة هريدى

يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غير صحي وعالي الدهون إلى تفاقم الالتهاب في المرارة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من التهاب المرارة، وهى عبارة عن كيس صغير يقع تحت الكبد يخزن ويكثف العصارة الصفراوية التي ينتجها الكبد، والعصارة الصفراوية عبارة عن سائل أصفر مخضر يساعد في الهضم عن طريق تكسير الدهون الموجودة في الطعام الذي تتناوله، وفقًا لموقع "Onlymyhealth".

ومن أكثر المضاعفات شيوعًا المرتبطة بالمرارة هي حصوات المرارة، وهي عبارة عن رواسب صلبة تتكون من مواد صفراوية زائدة، وإذا تُركت حصوات المرارة دون علاج، فقد تؤدي إلى التهاب المرارة، ويتطلب علاج التهاب المرارة أيضًا اتباع نظام غذائي مناسب مع قيود صارمة على الأطعمة الغنية بالدهون، كما يوصي معظم الخبراء.

أسباب التهاب المرارة



يحدث التهاب المرارة بسبب انسداد القناة الكيسية، مما يمنع الصفراء من التدفق للخارج، وهناك العديد من العوامل وراء هذا الانسداد، مثل حصوات المرارة أو أسباب أخرى، بما في ذلك:

الورم

العدوى مثل الإيدز

مرض خطير يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية ويحد من تدفق الدم إلى المرارة

وتشير الأبحاث إلى أن حوالي 95% من الأشخاص المصابين بالتهاب المرارة الحاد يعانون من حصوات المرارة.

الأطعمة التي يجب تناولها إذا كنت تعانى من التهاب المرارة:



يلعب النظام الغذائي دورًا حاسمًا في إدارة التهاب المرارة، ورغم أنه لا يسبب مشاكل المرارة بشكل مباشر، فإن تناول الطعام الصحي يقلل من المخاطر ويوفر أيضًا الراحة إذا كنت تعاني منها بالفعل، مثل:

- الفواكه والخضراوات الطازجة، مثل التفاح والتوت والسبانخ والكرنب والجزر.

- البروتينات الخالية من الدهون، مثل الدواجن منزوعة الجلد، والأسماك، والفاصوليا.

- الحبوب الكاملة، مثل الأرز البني، الشوفان، خبز القمح الكامل، والشعير.

- الدهون الصحية، مثل زيت الزيتون، والأفوكادو، والمكسرات، والبذور، والأسماك الدهنية.

- منتجات الألبان قليلة الدسم، مثل الزبادي الخالي من الدسم، أو الجبن القريش، أو الحليب.

فيما يلى.. أطعمة تجنبها لو كنت تعانى من التهاب المرارة:



- الأطعمة الغنية بالدهون، مثل الأطعمة المقلية والوجبات السريعة واللحوم الدهنية ومنتجات الألبان كاملة الدسم والزبدة.

- الكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز الأبيض والمعجنات والحبوب السكرية والأرز الأبيض والحلويات.

- الأطعمة المصنعة، مثل اللحوم المصنعة والوجبات الخفيفة المعبأة والوجبات المجمدة والمكرونة سريعة التحضير.

- المشروبات السكرية، مثل المشروبات الغازية، والشاي المحلى، ومشروبات الطاقة، وعصائر الفاكهة، والميلك شيك.

- الأطعمة الحارة والحامضة، مثل الفلفل الحار والصلصات الحارة والأطعمة التي تحتوي على الخل والحمضيات الزائدة ومنتجات الطماطم.

ويمكن أن يصبح التهاب المرارة خطيرًا إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب، كما يمكن أن يتفاقم أيضًا بسبب اتباع نظام غذائي غير صحي، والذي يتكون عادةً من نظام غذائي عالي الدهون، لذلك فإن تجنب الأطعمة الدهنية والكربوهيدرات المكررة والوجبات المصنعة والمشروبات السكرية والمكونات الحارة أو الحمضية، واختر خيارات قليلة الدسم مثل الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة، والتي يمكن أن تخفف من إجهاد المرارة وتعزز الهضم بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، تحدث إلى طبيبك للحصول على خطة شخصية للحفاظ على صحة المرارة.