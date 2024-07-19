لو عايز تشترى أثاث من دمياط.. تعرف على أهم الأسواق داخل المحافظة "صور"

دمياط - هيثم مراد

تمتلك محافظة دمياط، عددا من أسواق ترويج الأثاث فى كافة أنحاء المحافظة، غير أن بعض الأسواق تمتلك أكبر تجمع لبائعي الأثاث مما يضمن تنوع المنتجات المعروضة ويتناسب مع مختلف الأذواق.

ويعرض اليوم السابع، فى التقرير التالى أبرز أسواق محافظة دمياط لترويج الأثاث:

شارع عبد الرحمن

منطقة تكتظ بمجال بيع الأثاث الخشبي، ويبحث رواد هذا السوق عن طريقة مختلفة من الصناعة، يجعلك تمتلك ميزة هامة هي اختيار ألوان الدهانات المناسبة وكذلك أقمشة التنجيد.

ويقع سوق شارع عبد الرحمن وسط مدينة دمياط، بالقرب من ميدان الشهابية وكذلك سوق السمك الرئيسي، يمكنك الوصل إليه فور دخولك مدينة دمياط بكل سهولة.

سوق أرض المعارض

يعد ثاني أكبر تجمع لمعارض الأثاث داخل دمياط، يقع على الطريق الرابط بين "دمياط - بورسعيد" إذا كنت قادم إلي المحافظة متخذا طريق "مصر - الاسماعيلية الصحراوى".

سوق محور السيالة

سوق بديل لأرض المعارض، هنا منتجات متعددة وبأسعار مناسبة يطلق عليه السوق الشعبي بسبب طرح الأثاث بأسعار تنافسية أسوة بباقي أسواق المحافظة، لعل أبرز أسباب شهرته وجود ورش الدهانات بتلك المنطقة الأمر الذي يضمن الحصول على لمسات جمالية بأسعار مناسبة.

داخل سوق محور السيالة تجد غرف النوم والتى تبدأ أسعارها من 15 ألف جنيها، ليتميز أبناء هذا السوق بعرض غرف النوم والأطفال بأشكال متنوعة وأسعار تنافسية.



أسواق الأثاث داخل دمياط



صناع الأثاث الدمياطي



صناع الأثاث بدمياط