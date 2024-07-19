لابيد: انفجار المسيرة دليل أن الحكومة لا تستطيع توفير الأمن لمواطنيها

كتب محمد شعلان

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن انفجار المسيرة دليل آخر على أن الحكومة لا تعرف ولا تستطيع توفير الأمن لمواطنيها ومن يفقد الردع في الشمال والجنوب يفقده أيضا في قلب تل أبيب.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.