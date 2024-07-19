اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يوليو 2024 11:32 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

لابيد: انفجار المسيرة دليل أن الحكومة لا تستطيع توفير الأمن لمواطنيها

الجمعة، 19 يوليو 2024 09:57 ص
لابيد: انفجار المسيرة دليل أن الحكومة لا تستطيع توفير الأمن لمواطنيها يائير لابيد
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن انفجار المسيرة دليل آخر على أن الحكومة لا تعرف ولا تستطيع توفير الأمن لمواطنيها ومن يفقد الردع في الشمال والجنوب يفقده أيضا في قلب تل أبيب.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







غزة

الحرب على غزة

الاحتلال الإسرائيلي

قصف غزة

القاهرة الإخبارية

شهداء غزة

إسرائيل




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة