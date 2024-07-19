اليوم السابع
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الجمعة، 19 يوليو 2024 10:09 م
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فيديكس الأمريكية: شبكتنا تضررت جراء العطل التقنى ومن الممكن تأخر تسليم بعض الطرود

الجمعة، 19 يوليو 2024 09:52 م
فيديكس الأمريكية: شبكتنا تضررت جراء العطل التقنى ومن الممكن تأخر تسليم بعض الطرود طرد - أرشيفية
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها أن شركة فيديكس الأمريكية قالت: "شبكتنا تضررت جراء العطل التقني العالمي ومن الممكن تأخر تسليم بعض الطرود".

وأعلنت هيئة النقل العام فى العاصمة الأمريكية "واشنطن" تأثر وسائل النقل بما فى ذلك القطارات والحافلات بالانقطاع الكبير فى أنظمة تكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت الهيئة - حسبما ذكرت شبكة "سي.إن.إن." الأمريكية اليوم الجمعة، أن الأنظمة الداخلية للعديد من وسائل النقل معطل حاليا، وأن فرق تكنولوجيا المعلومات تعمل على معالجة هذه المشكلة.. فيما رجحت الهيئة مع ذلك تأخر مواعيد القطارات والحافلات على مدار اليوم.







فيديكس الأمريكية

العطل التقني العالمي

تأخر تسليم بعض الطرود

القاهرة الاخبارية




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