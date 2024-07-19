فرحتكم فرحتنا.. التحالف الوطنى ينظم يوما ترفيهيا لـ الأيتام بقرية سياحية

بورسعيد - محمد عزام

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بـ محافظة بورسعيد، يوما ترفيهيا لعدد كبير من الأطفال الأيتام ونزلاء دور الرعاية، وذلك تحت عنوان فرحتكم فرحتنا، وحرصا علي مساندة جهود مؤسسة الرئاسة والحكومة في دعم هذه الطبقات الأولي بالرعاية.



وقام الأطفال الأيتام من نزلاء دور الرعاية باللعب طوال اليوم بالمياه واللهو مع زملائهم، وشاركهم في ذلك شباب التحالف، والذين حرصوا علي التواجد معهم وتقديم كافة الخدمات لهم، والتقاط الصور التذكارية معهم، وذلك من أجل رسم بسمة علي وجوههم.



وأكد المهندس علي جبر منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ببورسعيد، أن دعم الفئات الأولي بالرعاية يعد من أهم الأهداف التي تم تأسيس التحالف من أجلها، مشيرا إلى أن تنظيم اليوم الترفيهي يأتي ضمن طرق كثيرة من الدعم يتم تقديمها لهذه الفئات.



وأوضح "جبر"، أن كل مواطن علي ارض هذا البلد يجب أن يشعر بأنه يلقي اهتماما من المسئولين والمجتمع المدني بها، وذلك حتي يكون مواطنا صالحا منتجا محبا لبلدة، ولذلك يعمل التحالف ببورسعيد علي بناء جسور من الحب بين الفئات الأولي بالرعاية والمجتمع، ويتم تنظيم فاعليات ومبادرات واحتفالات حتي لا يشعرون أنهم فئة غير حاصلة علي حقوقها اللازمة.



اللعب مع الأطفال



يوم ترفيهي من التحالف الوطني



يوم ترفيهي



التحالف الوطني ينظم يوم ترفيهي



