غرفة القاهرة تشكل لجنة لدراسة إنشاء أفرع لتسهيل تقديم الخدمات لمنتسبيها

كتب إسلام سعيد

شكّلت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري، لجنة لدراسة إنشاء فروع لتقديم مزيدًا من الخدمات لمنتسبيها في عدة مناطق بمحافظة القاهرة.

وعقدت اللجنة أول أجتماع لها بمشاركة عضوي مجلس إدارة الغرفة وعضوي اللجنة "أحمد الوسيمي وإيهاب سعيد" ، تم مناقشة الخطوط العريضة لخطة العمل التي تشمل دراسة المناطق المقترح إنشاء فروح بها لمناقشتها في الاجتماعات المقبلة تمهيدًا للوصول إلى تصور كامل خلال الاجتماعات القادمة لعرضه على مجلس إدارة الغرفة.



وتستهدف خطة الغرفة إنشاء فروع لتقديم خدمات لمنتسبيها في عدة مناطق بمحافظة القاهرة لتسهيل الوصول إليهم بخدمات عصرية تلبي متطلبات أنشطتهم طبقًا للمستجدات العصرية على الصعيد الاقتصادي والإداري، وهو ما يزيد من التوسع في هذه الأنشطة ويشجع على دخول أنشطة جديدة تساند الاقتصاد القومي طبقًا لخطة الدولة التنموية وتماشيًا مع رؤيتها 2030.



وقررت اللجنة تكثيف اجتماعاتها من أجل دراسة هذا الشأن من جميع جوانبه، وستشهد الاجتماعات المقبلة اقتراح بعض المناطق المستهدف إنشاء فروع بها لمناقشتها على نطاق واسع باجتماعات مجلس إدارة الغرفة.