ضبط 5 من بينهم 4 مصابين فى مشاجرة بدار السلام سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة دار السلام، وتم ضبط المشاركين فيها والسلاح المستخدم، ونتج عن المشاجرة إصابة 3 من الطرفين، تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة مركز شرطة دار السلام، وتم ضبط المشاركين فيها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، بوجود مشاجرة بين " طرف أول " إسراء ف ع ع 35 سنة ربة منزل مصابه " بطلق ناري بالصدر من الناحية اليمني "وتم نقلها لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة، وشقيقها خالد ف ع ع 55 سنة مدرس مصاباً " بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

وبين " طرف ثان " ضياء ب ع ع 36 سنة حاصل علي ليسانس مصاباً " بجرح بالحاجب الأيسر "، وشقيقه محي الدين ب ع ع 33 سنة عامل الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية، تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الثاني السلاح المستخدم ، وتبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدى كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأولي من الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلاف علي قطعة أرض زراعية " آلت إليهم بالميراث " بذات الناحية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.