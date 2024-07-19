شواطئ الإسكندرية كامل العدد فى أول جمعة بعد امتحانات الثانوية العامة.. فيديو

الإسكندرية جاكلين منير

قدم تلفزيون اليوم السابع ، بثا مباشرا من الإسكندرية، حيث المدينة الإسكندرية، إقبالا كبيرا على الشواطئ، خاصة مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة، ومع توافد الرحلات اليومية فى الإجازات الأسبوعية.

ورفعت عدد من الشواطئ الشرقية شعار كامل العدد، حيث بلغت نسب الإشغال بها 100%، واحتلت شماسى البحر المساحة الرملية بالكامل.

يأتى ذلك فيما أعلنت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، رفع الراية الخضراء على معظم الشواطئ الشرقية ، و رفع الراية الصفراء على الشواطئ الغربية .

ومع ذروة موسم المصيف، أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، تفعيل الحجز الإلكتروني لشواطئ الأسكندرية عن طريق موقع الإدارة المركزية للسياحة و المصايف www.catr.gov.eg

والذى يتيح للحاجزين الجلوس علي أول صف مباشرة أمام البحر بالحجز المسبق بشرط الوصول الي الشاطئ قبل العاشرة صباحا