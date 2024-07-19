سول تعلن إطلاق بيونج يانج قرابة مائتى بالون محمل بالنفايات باتجاهها

سول (أ ش أ)

أعلن الجيش الكورى الجنوبى اليوم الجمعة، أن كوريا الشمالية أطلقت قرابة مائتى بالون محمل بالنفايات باتجاه الحدود على مدار الليلة الماضية.

وذكرت رئاسة هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) - إنه تم إطلاق مائتي بالون من مساء أمس الخميس وحتى صباح اليوم الجمعة ، مؤكدة أن أكثر من 40 بالونا اجتاز الحدود قبل أن تسقط في الجزء الشمالي من مقاطعة "غيونغي" وكان أغلبها يحوي نفايات ورقية.

وأضاف الجيش الكوري الجنوبي أن تحليلا تم إجرائه خلص إلى عدم احتواء أي من البالونات على مواد خطرة.

كما أفادت رئاسة هيئة الأركان المشتركة بأن الجيش بث دعاية موجهة إلى كوريا الشمالية من خلال مكبرات الصوت عبر الحدود، وذلك ردا على إطلاق البالونات الذي قامت به بيونج يانج باتجاهها.