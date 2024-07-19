سلطنة عُمان والمملكة المتحدة تبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

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عقد فريق التشاور الاستراتيجي العُماني البريطاني، الخميس، بمدينة مانشستر بالمملكة المتحدة اجتماعه الثاني لهذا العام، في إطار تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أنه جرى خلال الاجتماع، مناقشة عدة موضوعات تتعلق بالاقتصاد والاستثمار وبيئة الأعمال وفرص استقطاب رأس المال الأجنبي بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الممارسات الناجحة للإدارة اللامركزية بالمحافظات.

وبحث الاجتماع أوجه التعاون بين البلدين في مجال بناء تجمعات اقتصادية استثمارية للطاقة الخضراء وإنشاء منظومة متكاملة لتعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد تعاون بين المؤسسات الأكاديمية العُمانية ومعهد الإنتاجية بالمملكة المتحدة؛ للاستفادة من منهجيات تحليل البيانات.

وترأس الجانب العُماني في الاجتماع ناصر بن خميس الجشمي رئيس جهاز الضرائب، وبمشاركة عددٍ من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين من الجانبين.

وقد زار وفد سلطنة عُمان المشارك في الاجتماع مجموعة من المؤسسات الأكاديمية والجهات المعنية في الإدارات المحلية بالمملكة المتحدة؛ للاطلاع على التجربة البريطانية في إنشاء تجمعات استثمارية وتعزيز الابتكارات في القطاعات الحيوية مثل التقنية المالية والهيدروجين الأخضر.