سلطة النقد الفلسطينية: لا تأثير جوهرى للخلل التقنى العالمى على الجهاز المصرفى

رام الله (أ ش أ)

أكدت سلطة النقد الفلسطينية، أنه لا تأثير جوهريا على الجهاز المصرفي للخلل الذي أصاب شبكة الحواسيب في معظم دول العالم بسبب خطأ تقني لإحدى الشركات المتخصصة فى مجال الأمن السيبرانى، وأن أنظمة المدفوعات والمفتاح الوطني ونظام تسديد الفواتير ونظام الدفع الفوري تعمل كالمعتاد وبكفاءة عالية.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أوضحت في بيان، اليوم الجمعة، أن "هذا التأكيد جاء بناء على التقييم الأولي للفريق الفني المختص في سلطة النقد والبنوك الخاضعة لإشرافها".

وأكدت أن التطبيقات البنكية والخدمات التي تقدمها البنوك تعمل بكفاءة، وأن عددا محدودا من الخدمات التي تعتمد على نظام التشغيل "ويندوز" تأثرت نسبيا لدى أحد البنوك، ما أدى إلى تعطل جزئي في بعض نقاط البيع POS والصرافات الآلية ATM، وأن العمل جار لإصلاحها.