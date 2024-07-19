زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب شمال تشيلى

سانتياجو (أ ش أ)

أعلن مركز المسح الجيولوجى الأمريكى، أن زلزالا بلغت شدته 7.4 درجة على مقياس ريختر ضرب شمالى تشيلى بالقرب من الحدود مع الأرجنتين.

وأوضح المركز الأمريكي - حسبما ذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم /الجمعة/ - أن مركز الزلزال وقع على بعد 45 كيلومترا (28 ميلا) جنوب شرقي مدينة "سان بيدرو دي أتاكاما"، وعلى عمق 117 كيلومترا (72 ميلا).

من جانبه، قال رئيس تشيلي "جابرييل بوريك" إن حكومته تقوم بمراقبة الوضع عن كثب، لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر مادية فادحة جراء الهزة الأرضية.. مشيرا إلى أنه لم تصدر تحذيرات من وقوع موجات مد عاتية (تسونامي).