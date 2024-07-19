رياض منصور: قرار العدل الدولية خطوة بالغة الأهمية على طريق إنهاء الاحتلال

كتب محمد شرقاوى

قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن قرار العدل الدولية خطوة بالغة الأهمية على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن قرار العدل الدولية يؤكد على حقوق الشعب الفلسطينى بما فى ذلك حق تقرير المصير والحق فى العودة.

وتابع رياض منصور أن هذا القرار تاريخى ويساهم فى محاصرة الرافضين لحقوق الشعب الفلسطيني.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعى وتنفيذ جرائم فى مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة فى مناطق التوغل، وسط وضع إنسانى كارثى نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلى مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التى ينتهجها الاحتلال فى عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.