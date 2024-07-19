رواج فى بيع وشراء السيارات المستعملة داخل سوق بنى سويف.. فيديو

بنى سويف هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشراً من داخل محافظة بنى سويف، رصد خلاله الإقبال على سوق السيارات المستعمله بمدينة بنى سويف شرق النيل.

ورصد اليوم السابع، رواجا فى حركة بيع وشراء السيارات المستعملة داخل سوق السيارات بمدينة بنى سويف.

وفى سياق متصل، عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف، في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،اجتماعاً لمتابعة إجراءات توفير متطلبات انتظام سير العمل بسوق السيارات، الذي يُعقد أسبوعياً"كل يوم جمعة" ،ويخدم أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة في مجال عرض وبيع السيارات المستعملة.

ناقش الاجتماع بعض الموضوعات المرتبطة بمنظومة وسير العمل بالسوق، ومناقشة الإجراءات التي تم تنفيذها والجاري اتخاذها، بشأن تدعيم السوق بمزيد من الخدمات وتوفير بعض الخدمات والتسهيلات اللازمة بهدف زيادة الإقبال على السوق، بجانب دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في الانتفاع بمساحة لإقامة بعض الأنشطة والخدمات، مثل خدمات التصوير، وتقديم الوجيات المأكولات والمشروبات، وخدمات فحص السيارات، وغيرها من الخدمات.