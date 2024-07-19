رفع 100 ألف طن تراكمات مخلفات خلال شهر يونيو بالمنوفية.. تفاصيل

المنوفية - محمد فتحى

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود إدارة المخلفات والرصد البيئي بديوان عام المحافظة وبالتنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية فى تنفيذ خطة تطهير الترع والمجارى المائية بكافة أرجاء المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع هندسة الرى والصرف واستمرار رفع كافة نواتج التطهير والمتابعة الميدانية للحالة العامة للترع والمصارف للتأكد من تطهيرها وتحقيق الإنسيابية اللازمة فى حركة تدفق المياه للأراضي الزراعية والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

من جانبه، أوضح اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية أنه وفقا لتقرير إدارة المخلفات ووحدة الرصد البيئي فقد تم نقل ما يزيد عن 85 ألف طن تراكمات قمامة للمدفن الصحي بمركز ومدينة السادات منهم 36 ألف طن بمعدات مجالس المدن والأحياء و 49 ألف طن بمعدات الهيئة العربية للتصنيع من قالب بركة السبع وقويسنا وأشمون ، وذلك خلال شهر يونيو الماضى ، فضلا عن أعمال رفع لـ 15 ألف طن نواتج وتطهير جسور الترع والمصارف بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة.



وشدد محافظ المنوفية على أهمية التعامل بحزم من قبل الأجهزة التنفيذية مع من يقوم بإلقاء الردم والمخلفات خاصة فى المصارف والترع بالقرى والمدن واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم مؤكدا تلافي كافة السلبيات التى تم رصدها من خلال التقرير والتنسيق مع هندسة الري والصرف والعمل على إزالتها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع ضرورة تضافر كافة الجهود لرفع وعى المواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات فى المجارى المائية لما لها من تأثير سلبي على نوعية المياه والإضرار بالصحة العامة.